Снижение аварийности зафиксировали в Московской области в этом году
Фото: [Пресс-служба ГУРБ МО]
За 11 месяцев этого года в Подмосковье зафиксировали более 3,6 тысячи случаев ДТП с погибшими и пострадавшими, что на 2% ниже в сравнении с прошлогодними показателями. Об этом сообщили в областном Минтрансе.
«Отмечу важный момент, что увеличилось количество столкновений — в том числе попутных, а также наезды на стоящие автомобили. Также среди частых видов ДТП за этот период — наезды на пешеходов на переходах», — сказал зампред правительства — министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик.
В ведомстве призвали водителей и пешеходов соблюдать правила дорожного движения, чтобы не допустить аварии. Если вы стали участником или свидетелем чрезвычайной ситуации на дороге, важно сразу же позвонить в 112.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о реализации дорожных проектов в регионе.