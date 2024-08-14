Снижение числа ДТП на федеральных трассах зафиксировали в Московской области

По итогам шести месяцев 2024 года число ДТП на подмосковных федеральных трассах, находящихся в ведении Росавтодора, снизилось на 8% в сравнении с показателями прошлого года, количество погибших уменьшилось на 16,9%, пострадавших — на 12,9%. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на Росавтодор.

В ведомстве уточнили, что этому способствовали мероприятия по повышению безопасности дорожного движения, которые проводились на трассах федерального значения. Помимо этого, снизить смертность при авариях позволяло разделение встречных транспортных потоков и освещение участков автомобильных дорог. В ближайшие два года в регионе планируют установить и модернизировать 32 светофора, устроить освещение на 17 остановках общественного транспорта. Кроме того, рабочие построят четыре надземных пешеходных перехода на федеральных трассах М-7 «Волга», А-104 «Дмитровское шоссе» и М-5 «Урал» и установят сетчатое и бесконсольное барьерное ограждение по оси проезжей части на участках протяженностью более 100 километров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что порядка 40 дорожных объектов строят в Подмосковье при поддержке президента.