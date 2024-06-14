Снижение числа ДТП с погибшими и ранеными зафиксировали в Подмосковье

За первые пять месяцев 2024 года в Подмосковье зафиксировали более 1,2 тысячи ДТП с погибшими и ранеными, что на 5% ниже прошлогоднего показателя, число погибших в авариях снизилось на 21%, число раненых — на 7%. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Хочу отметить, что на 24% выросло число детей, получивших травмы в дорожных авариях — это в том числе аварии с велосипедами, мототранспортом, на пешеходных переходах. Поэтому во время летних каникул нужно особое внимание уделить безопасности детей», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Родителей призвали не оставлять детей без присмотра даже во дворе, надевать им световозвращающие элементы, экипировку и шлем при езде на велосипеде, самокате. Кроме того, важно напоминать ребенку о том, что нельзя играть у проезжей части и кататься на самокатах и велосипедах на проезжей части. Отметим, что в целях повышения безопасности на дорогах региона проводится комплекс работ по обустройству дорожных ограждений, тротуаров, знаков, оптимизируют движение. Кроме того, проходят рейды Госавтоинспекции Подмосковья и дежурства сотрудников администраций округов и волонтеров, которые направлены на соблюдение правил дорожного движения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что порядка 40 дорожных объектов строят в Подмосковье при поддержке президента.