Снижение либидо и вздутие живота: как неожиданно может проявиться депрессия

Депрессия – это сложное клиническое заболевание, которое усложняет жизнь как пациенту, так и его окружению. Зачастую в силу менталитета люди склонны обесценивать свое состояние и воспринимают заболевание, как плохое настроение.

При этом депрессия может проявляться не только душевными страданиями, но и вполне ощутимыми физическими недомоганиями. Широко распространенные симптомы могут казаться надуманными – усталость и нарушение сна, – но упустить их – значит, потерять драгоценное время. Если любое дело, даже самое маленькое, оставляет вас без сил, чувство опустошенности сопровождает круглосуточно, а сон будто «сломался», это повод обратиться к врачу.

«Снижение либидо, потеря аппетита, беспричинное волнение и состояние тревоги также являются симптомами депрессии. Все валиться из рук может не только потому, что вы устали, но и из-за особенностей психики. Людям в депрессии кажется, что они не управляют своей жизнью, а их неудачи – это последствия неумелого поведения», – рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» психолог Екатерина Горькова.

Еще одним признаком может стать беспричинная боль всего, вздутие живота и в целом проблемы с пищеварением. Чаще всего желудок и кишечник первыми реагируют на изменении в здоровье, так как там содержится необходимая флора с различными бактериями.

А также специалисты часто отмечают сильную связь между кишечником и мозгом, это объясняет «медвежий» синдром. Он возникает, когда человек испытывает чувство тревоги и из-за этого ему приходится бежать в туалет.

«Каждый признак сам по себе, может, и не опасен, но если это длится долго, приносит дискомфорт и портит жизнь, без помощи специалиста справиться не получится. Тем более «проглотив» свои эмоции и чувства. Если симптомы замечены у близкого человека, необходимо убедить его в помощи и попытаться не доводить состояние до крайности», – уверена специалист.

Ранее мы рассказывали, можно ли узнать человека, изучив его музыкальные вкусы.