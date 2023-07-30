Кого ты слушаешь: можно ли понять человека, изучив его музыкальные пристрастия

Сложно найти человека, который был бы совершенно равнодушен к музыке. Любовь к тем или иным жанрам и исполнителям формируется еще в подростковом возрасте. В это время музыка становится средством самовыражения. Кончено предпочтения на протяжении жизни еще меняются, но обычно не кардинально.

Неудивительно, что музыкальный вкус человека может многое рассказать о его характере. Например, исследования показывают, что любители классической музыки, джаза и фолка обычно чувствительны и склоны к рефлексии, но в то же время не всегда эмоционально стабильны.

«Поклонники тяжелой музыки обычно открыты к новому, не мыслят стереотипами и вовсе не клоны к агрессии, как принято считать. Наоборот такие люди эмоционально сдержаны и обычно спокойны. Спокойны, оптимистичны и доброжелательны также любители легких жанров: поп-музыки и кантри. Но при этом они достаточно консервативны», – рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» психолог Екатерина Горькова.

А вот экстраверты предпочитают танцевальную музыку и хип-хоп. Такие люди часто становятся душой компании, с ними обычно легко и весело. Но при этом могут проявлять безответственность в работе.

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