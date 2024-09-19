Снижение заболеваемости туберкулезом зафиксировали в Подмосковье

В Подмосковье зафиксировали снижение заболеваемости туберкулезом, этому способствует масштабная работа, направленная на профилактику туберкулеза, его раннее выявление и снижение смертности. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Так, с начала года заболеваемость туберкулезом снизилась на 24% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В Подмосковье регулярно проводится просветительская работа, а также повышается доступность диагностики и применяется эффективная терапия», — рассказал главный врач областного клинического противотуберкулезного диспансера, главный фтизиатр региона Сергей Смердин.

В ведомстве уточнили, что областной клинический противотуберкулезный диспансер включает в себя 12 филиалов и 28 диспансерных отделений и туберкулезных кабинетов. Помимо этого, пациентам доступны шесть стационаров, рассчитанных на 900 коек. Благодаря работе врачей диспансер стал Центром компетенций для медорганизаций региона, которые проходят сертификацию Национального института качества Росздравнадзора.

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