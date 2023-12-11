Снижение заболеваемости туберкулезом зафиксировали в Подмосковье

В Московской области заболеваемость туберкулезом снизилась на 8,4% в сравнении с прошлогодним показателем. Об этом сообщили в областном Минздраве.

«В Подмосковье выстроена комплексная работа по профилактике туберкулеза, его раннему выявлению и снижению смертности. Это активная просветительская работа, повышение доступности диагностики и эффективная терапия», — отметил главврач Московского областного клинического противотуберкулезного диспансера, главный фтизиатр региона Сергей Смердин.

В областном клиническом противотуберкулезном диспансере функционируют 12 филиалов, 28 диспансерных отделений и туберкулезных кабинетов. Жители региона могут получить помощь в шести отделениях круглосуточного пребывания с общим коечным фондом 905 коек. Отметим, что в прошлом году медучреждение наградили сертификатом Национального института качества Росздравнадзора по организации оказания медицинской помощи населению Подмосковья.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев навестил участников СВО в реабилитационном центре под Солнечногорском.