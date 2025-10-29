Сняли ковер и ахнули: как обычный ремонт в доме помог молодой семье сэкономить

Молодая семейная пара их Британии купила старый дом в Лестере и сделала неожиданную находку под ковром. Об этой истории сообщило издание What's The Jam (WTJ).

Сэм Фрит и Бека Грейс, переехавшие в новый дом в октябре, начали ремонт и решили избавиться от старого коврового покрытия в прихожей.

Под ковром их ждал сюрприз — паркет «елочкой» в почти идеальном состоянии. Грейс призналась, что была в шоке от находки. По ее мнению, паркет так хорошо сохранился именно благодаря тому, что пол был закрыт коврами.

«Мы не ожидали найти что-то настолько красивое», — подчеркнула девушка.

Пара оценила, что самостоятельная укладка такого паркета обошлась бы им в 1,8 тыс. фунтов стерлингов (около 190 тыс. руб.).

Для пары, которая давно мечтала купить старый дом и отреставрировать его, находка стала настоящим подарком, поскольку они хотели сохранить первоначальное убранство дома.

Ранее сообщалось, что женщина выиграла в лотерею 20 млн рублей, используя преследующее ее повсюду число.