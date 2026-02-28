Снятое монахами свечение в форме креста обсуждают в Сети

В Сети активно обсуждают видео, снятое послушниками монастыря Святой Петки в Сербии, пишет glavny.tv. На кадрах, сделанных рядом с городом Лепосавич, видно свечение в форме креста. Местные жители говорят, что подобное замечали и раньше, но именно сейчас запись разлетелась по интернету и привлекла внимание тысяч пользователей.

Сербский протоиерей Миломир Влашкович уже высказался об этом явлении. Он назвал светящийся крест знаком благодати Господа и спасения для людей. По его мнению, это не случайность, а послание свыше.

В комментариях пользователи разделились во мнениях: одни считают свечение предвестником трудных времен и испытаний, другие, наоборот, видят в нем надежду и связывают со спасением человечества через веру.

