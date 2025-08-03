Снявшиеся на фоне горящего НПЗ в Сочи зумеры извинились за содеянное
Снявшиеся на фоне горящего НПЗ в Сочи тиктокеры извинились за свой поступок
Фото: [Медиасток.рф]
Молодые люди, которые записали видео в социальной сети тик-ток на фоне горящей нефтебазы в Адлере, принесли извинения в отделении полиции. На видео, опубликованном полицией, молодые люди извиняются за свои действия.
В Министерстве внутренних дел сообщили, что трое задержанных прибыли из Нижнего Тагила, а на девушку, которая вела видеозапись, был составлен протокол об административном правонарушении.
Гражданке инкриминируется нарушение правил поведения в условиях чрезвычайной ситуации или при угрозе её возникновения. Ей может быть назначен штраф в размере до 30 тысяч рублей.
Ранее сообщалось, что в Сочи задержали зумеров за съемку «скандального видеоролика» на фоне пожара на нефтебазе в Адлере.