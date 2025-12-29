Снявшуюся в «Жуках» и «СашеТане» актрису избили в московском фитнес-центре

В московском фитнес-клубе в результате потасовки пострадала звезда сериалов «Жуки» и «СашаТаня» Кристина Цветкова, сообщил портал 78.ru со ссылкой на телеграм-канал «112».

Инцидент произошел в фитнес-зале, расположенной на Нагатинской улице. По словам самой актрисы, после занятия она зашла в раздевалку и планировала выложить в социальные сети видео со своей тренировки, сопроводив его музыкой.

В этот момент к ней резко подошла другая посетительница зала и потребовала выключить музыку. Через несколько секунд без лишних разговоров женщина набросилась на Цветкову.

Артистка утверждает, что обидчица избила ее ложкой для обуви. Она также вырвала у Цветковой волосы и несколько раз укусила ее. Из-за полученных травм актриса некоторое время не могла шевелить двумя пальцами на руке.

Цветкова уже написала заявление в полицию, однако, как выяснилось, ее обидчица сделала то же самое. Вторая участница инцидента утверждает, что первой на нее напала именно актриса.

