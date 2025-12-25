«Догнал и прыгнул со спины»: мужчина напал на прохожую в Измайлово и был схвачен

В Измайловском парке Москвы мужчина совершил нападение на прохожую женщину, прыгнув на нее со спины. Злоумышленника оперативно задержал другой посетитель парка, который пришел на помощь пострадавшей. Об этом сообщает источник телеканала РЕН ТВ.

Вечерняя прогулка по одному из самых больших парков Москвы едва не обернулась трагедией для молодой женщины. По ее словам, она услышала за собой быстрые шаги, а затем кто-то догнал ее и буквально прыгнул на спину, повалив на землю.

На помощь незамедлительно пришел другой прохожий, оказавшийся рядом. Увидев спасение, нападавший попытался скрыться, но мужчина сумел его догнать и обезвредить до приезда полиции. Пострадавшая отделалась испугом и, по предварительным данным, физических травм не получила.

