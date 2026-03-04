«Снюс-гейт» Такера Карлсона: у журналиста украли партию никотина на $7,9 млн

Со склада в Южной Калифорнии была похищена гигантская партия снюса собственного бренда Карлсона. Об этом сообщает TMZ.

Журналист Такер Карлсон столкнулся с ограблением, которое американские СМИ уже окрестили «ударом по никотиновой империи». Речь идет о краже 378 000 банок, общая рыночная стоимость которых оценивается в $7,9 млн.

Злоумышленник действовал классическим методом социальной инженерии. Он предъявил поддельные документы сотрудника склада, беспрепятственно прошел на территорию и сел за руль грузовика, уже загруженного товаром. По данным трекинга и камер, фура направилась в сторону штата Кентукки, после чего след затерялся.

Карлсон не стал дожидаться итогов официального расследования и объявил личную награду в $100 000 любому, кто укажет точное местоположение груза. До этого журналист продвигал снюс как продукт для «настоящих мужчин и тех, кто ценит свободу».

