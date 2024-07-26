Snoop Dogg пронес олимпийский огонь на церемонии открытия ОИ в Париже

Американский рэп-исполнитель Snoop Dogg (Келвин Бродус) стал факелоносцем на церемонии открытия 33-х летних Олимпийских игр во Франции. Об этом пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» .

Эстафета олимпийского огня стартовала 16 апреля в Греции. Уже 8 мая символ Игр достиг Франции, и был передан для путешествия по стране, где пройдут соревнования. Сам факел побывал в руках десяти тысяч человек, попутешествовал в 400 городов. Наконец пламя прибыли в Париж.

Во французской столице оказался и Snoop Dogg. Он облачился в белую форму под цвет символа Игр и пронес его на главной церемонии открытия.

Примечательно, что исполнитель из США также будет освещать Игры в Париже от NBC. Своими выступлениями на мероприятие жителей и гостей порадуют Селин Дион и Леди Гага.

Ранее сообщалось, что участник Олимпиады из Ирака был отстранен из-за допинга в крови.