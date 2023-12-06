«Сны могут быть вещими»: ясновидящая раскрыла, на что нужно обратить внимание в Митрофанов день

Православная церковь 6 декабря вспоминает сразу двух святых — благоверного князя Александра Невского и епископа Митрофана Воронежского. В народе этот день называют Митрофановым.

Известная ясновидящая Инна Мишина рассказала, как правильно провести его, и что делать категорически запрещено.



По ее словам, несмотря на то, что верующие держат строгий Рождественский пост, наши предки в этот день позволяли себе немного повеселиться: устраивали народные гуляния, катались на санях. Но, конечно, праздновали без излишеств.

«В Митрофанов день православные верующие молятся о защите от недоброжелателей, просят святых о здоровье для себя и своих близких. Болтать и сплетничать нельзя, так как святые своей жизнью показывали пример благочестия и духовного развития, поэтому пустые разговоры в этот день неуместны», — рассказала Мишина интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Категорически запрещено в этот день ругаться, злиться и жадничать, продолжила ясновидящая.

«Обратите внимание на сон, который вам приснится в ночь на 6 декабря. Очень часто сны могут быть вещими или подсказать решение проблемы, которая вас давно мучает. В Митрофанов день нужно уделить особое внимание своей прическе, так как считается, что спутанные волосы приведут к беспорядку в мыслях», — добавила Мишина.

В этот день можно испечь пироги с капустой, с картошкой, с грибами, но обязательно постные, и посидеть со своими близкими и родными за большим столом, сказать теплые слова и искренне пожелать друг другу счастья, заключила собеседница издания.



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