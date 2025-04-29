Со дня президентства Трампа из США в Мексику выдворили почти 39 тыс. мигрантов

Мексиканский лидер Клаудия Шейнбаум рассказала в ходе пресс-конференции, сколько человек вернули из США в Мексику с момента прихода к власти Дональда Трампа. Итоги подвели к истечению ста дней президентства республиканца.

По данным Шейнбаум, в Мексику с конца января, когда к власти в США пришел Трамп, депортировали 38 757 человек. 33 311 из них являются мексиканцами, а еще 5 446 — это люди с другим гражданством. Принимать последних в Мексике через северную границу продолжают по гуманитарным соображениям.

«С каждым разом приезжает все меньше граждан других стран, поскольку США имеют договоры практически со всеми правительствами и напрямую направляют самолеты [с мигрантами] в страны их происхождения», — добавила Шейнбаум.

Напомним, что Дональд Трамп ужесточил миграционную политику. Сразу после вступления на должность президента США, 20 января, республиканец ввел режим ЧС на границе с Мексикой. Полномочия американских правоохранительных органов были расширены, в США начались оперативные работы над депортацией нелегалов.

Ранее сообщалось, что в США захотели вести поиск нелегальных мигрантов с помощью медицинских страховок.