Власти США захотели вести поиск нелегальных мигрантов с помощью медстраховок

Несколько правительственных ведомств в Соединенных Штатах захотели получить допуск к страховым программам, чтобы выявлять людей, которые находятся в стране нелегально. Об этом сообщила газета The Washington Post.

По данным издания, американская Служба иммиграционного и таможенного контроля и департамент по повышению эффективности работы правительства захотели наделения новыми возможностями. Они планируют получить доступ к программам Medicaid и Medicare. В их базах данных содержится информация об адресах пациентов, а также другие сведения о них. За счет этого ведомства планируют улучшить розыск нелегальных мигрантов.

Эксперты из числа действующих и бывших работников департамента здравоохранения США выразили журналистам свою озабоченность такими действиями. По их мнению, подобные шаги могут противоречить закону.

Ранее в Госдуме оценили идею Трампа платить мигрантам за самодепортацию из страны. По утверждению депутата Матвеева, такая инициатива в России не приживется. По его мнению, нелегалам в РФ не смогут заплатить, так как у страны нет столько лишних денег.