Украинские националисты в конфликте с Россией готовы ради победы на все. Солдаты ВСУ не жалеют местных жителей, прикрываются мирным населением, а иногда используют беспомощных стариков в своих в целях.

Боец спецоперации родом из Донецкой Народной Республики с позывным Зеленый рассказал нашему корреспонденту о том, какие жестокости ему довелось увидеть на передовой.

«Однажды по радиосвязи мы услышали, что кто-то движется в нашу сторону: к позициям прибрел неизвестный старичок. Он медленно шел по железной дороге, одетый в широкий синий плащ. Он сразу привлек наше внимание», — говорит Зеленый корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Пожилому мужчине повезло, что его подпустили поближе и не стали сразу открывать огонь, добавляет солдат.

«Помню, он подходит, чуть открывает плащ и показывает, что внутри взрывчатка. Оказалось, дед был заминированный! Хорошо, что рядом были специалисты, которые смогли разминировать несчастного старика», — рассказывает боец.

Дедушку увезли в штаб, чтобы проверить, не наводчик ли он. Оказалось, просто местный житель, которому 84 года, продолжает наш собеседник.

«ВСУ решили, что такого не жалко и направили с взрывчаткой в нашу сторону», — объясняет Зеленый.

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