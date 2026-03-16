Собака бывает кусачей: депутаты требуют научить детей правильно реагировать на агрессию

В российских школах могут появиться новые темы в рамках внеурочных занятий «Разговоры о важном». Депутаты Госдумы предложили дополнить программу уроками, посвященными ответственному обращению с животными и, что особенно важно, способам защиты от их нападений. Соответствующие инициативы сформулированы в рабочей группе по совершенствованию законодательства о защите граждан от животных, передает «Парламентская газета».

На заседании 16 марта замглавы департамента воспитания Минпросвещения Дмитрий Сенников пояснил, что существующий урок «Домашние питомцы», который проводился 1 декабря, направлен на формирование сознательного и ответственного отношения к животным. Однако депутаты сочли этот подход недостаточным.

Глава Комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина обратила внимание, что в уроке не хватает конкретики. Детям рассказывают о необходимости заботиться о животных, но не объясняют, как вести себя при реальной угрозе нападения, в первую очередь бродячих собак. Первый зампред Комитета по экологии Владимир Бурматов добавил, что тема сложная, и без четких методических рекомендаций учитель рискует сформировать у ребенка неправильные ориентиры. Депутаты договорились, что методички необходимо разработать совместно с Институтом изучения детства и под контролем профильного комитета.

Останина также подчеркнула, что одного урока в год недостаточно. Проблема нападений собак на детей, особенно вблизи школ и детских садов, стоит остро. Она напомнила о недавних инцидентах в Волгоградской и Орловской областях, где дети пострадали от агрессивных псов. В связи с этим прозвучало предложение расширить полномочия директоров школ, чтобы они могли оперативно реагировать на угрозы и защищать прилегающие территории. Зампред Комитета по региональной политике Оксана Фадина призвала «развязать руки» руководителям образовательных организаций. В Минпросвещения пообещали уделить вопросу особое внимание, но признали, что решить его силами одного ведомства невозможно.

Параллельно рабочая группа продолжает законотворческую работу. С 2018 года жертвами укусов собак стали порядка 670 тысяч детей. В 2024 году за медицинской помощью после контактов с животными обратились 360,8 тысячи человек, из них 237,7 тысячи пострадали от укусов собак. На заседании также обсуждался резонансный законопроект о безвозвратном помещении бродячих собак в приюты, который до сих пор не получил заключения правительства, хотя 14 регионов уже приняли местные акты на этот счет. Еще одна инициатива, направленная на отзыв в Минприроды, предполагает возможность умерщвления больных и опасных животных в случае введения режима экстраординарной ситуации. Это касается нежизнеспособных особей, проявляющих немотивированную агрессию, зараженных опасными болезнями или уже напавших на человека.

