Собака Майи Санду чуть не откусила палец канцлеру Австрии Нехаммеру

Инцидент произошел во время недавнего визита австрийского канцлера Карла Нехаммера в Кишинев. Собака президента Майи Санду то ли настолько оголодала, что собралась откусить кусочек Австрии в виде пальца руководителя альпийской республики, то ли просто политик не пришелся ей по душе.

Видео произошедшего появилось в сети и стало вирусным. Санду решила познакомить австрийского коллегу со своим псом. Когда Нехаммер собрался было погладить питомца президента Молдавии, тот в прыжке набросился и цапнул за палец политика.

В итоге, Нехаммер отстоял свой палец, но гладить четвероногого друга, который оказался явно не в духе, больше попыток не предпринимал.

Ранее сообщалось, что президент Молдавии Майя Санду заявила о возможности вступления в Евросоюз без Приднестровья.