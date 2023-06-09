«Собака молодец, оперативно среагировала»: житель Ирана попытался ввезти в Россию наркотики в чае

«Молодец, теперь посадят на 15 лет. Не надо было так примитивно прятать, а лучше вообще не привозить в нашу страну эту дрянь»; «Интересно, на что он вообще рассчитывал?»; «Собака молодец, оперативно среагировала»; «Очень глупый способ провести запрещенные вещества и сесть в тюрьму на несколько лет», — комментируют новость пользователи социальных сетей.