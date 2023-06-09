«Собака молодец, оперативно среагировала»: житель Ирана попытался ввезти в Россию наркотики в чае

Россияне оценили попытку иностранца провезти запрещенные вещества в чайных пакетиках

Общество
ФТС России

Фото: [ФТС России]

Гражданин Ирана пытался провести чайные пакетики, начиненные запрещенными веществами, через московский аэропорт Шереметьево, сообщает Федеральная таможенная служба (ФТС).

По данным ФТС, пассажир прилетел из Тегерана. Наркотики в грузе учуяла обученная таможенная овчарка. Запрещенные вещества у мужчины изъяли. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

«Молодец, теперь посадят на 15 лет. Не надо было так примитивно прятать, а лучше вообще не привозить в нашу страну эту дрянь»; «Интересно, на что он вообще рассчитывал?»; «Собака молодец, оперативно среагировала»; «Очень глупый способ провести запрещенные вещества и сесть в тюрьму на несколько лет», — комментируют новость пользователи социальных сетей.

Ранее россиянка пыталась провезти золотые слитки в обертке от шоколада «Аленка».

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