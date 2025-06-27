Собака выпала с 12-го этажа в Южно-Сахалинске и приземлилась на блок кондиционера

В Южно-Сахалинске собака выпала с 12-го этажа, но спаслась благодаря кондиционеру. Об этом сообщил телеграм-канал Amur Mash.

ЧП произошло в жилом комплексе «Уюн-Парк», который расположен на улице Владимира Жириновского. Собака выпала с 12-го этажа, но не долетела до земли. Она приземлилась в корзину, установленную под монтаж кондиционера. Животное довольно долго находилось в этой корзине до момента приезда спасателей. Неравнодушные местные жители переживали за пса и старались помочь ему.

«На всякий случай люди растянули полотно внизу — чтобы успеть словить бедолагу», — указал микроблог.

Позже приехали спасатели, они с помощью выдвижной лестницы поднялись на высоту и выручили зверя.

Ранее сообщалось, что пес выбрался из клетки в самолете, следовавшем по маршруту Москва — Чита, и напугал экипаж. Во время полета он прогрыз пластиковую клетку в багажном отсеке и выбрался на свободу. Какое-то время собака прогуливалась по багажному отсеку, в то время как его хозяйка спокойно ждала посадки в салоне. Когда судно приземлилось, девушку неожиданно позвали побеседовать.