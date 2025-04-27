Собаку, избитую уфимкой из-за пролитого кофе, осмотрели ветеринары

Собаку, избитую своей хозяйкой из-за пролитого кофе, доставили к ветклинику. Ветеринары не обнаружили у животного травм и переломов, сообщил РИА Новости общественный инспектор Росприроднадзора Дмитрий Стрельников.

Инцидент с избиением животного попал на видео, которое распространилось в Сети. На кадрах видно, как женщина при своем ребенке избивает маленькую собаку из-за пролитого кофе.

Полиция установила личность нарушительницы. Ею оказалась 28-летняя женщина. Проводится полицейская проверка. Органы опеки и попечительства города проверят ситуацию с ребенком.

Общественники и волонтеры посетили квартиру, где живет собака. С согласия хозяина – мужа 28-летней женщины – животное доставили в городскую ветеринарную станцию. Собака ведет себя активно.

Мужчине предложили передать собаку волонтерам, но пока он не дал на это своего согласия.

Ранее сообщалось о том, что акция по регистрации и вакцинации домашних питомцев стартует в парках Подмосковья.