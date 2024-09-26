Собчак нашла вероятную разлучницу Shamana с супругой

Светская львица Ксения Собчак обсуждает в личном блоге развод Shamana (Ярослава Дронова) и его возлюбленной Елены Мартыновой, которая на 14 лет старше артиста. Журналистка заподозрила, что на решение пары могла повлиять лидер «Лиги безопасного интернета» (ЛБИ) Екатерина Мизулина. Об этом пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» .

Блондинка в шоколаде устроила опрос в Telegram-канале, где предположила, что Мизулина могла повлиять на отношения Дронова и Мартыновой. Пользователи шутят, что глава ЛБИ стала вероятной разлучницей артиста и его влиятельной супруги. За такую версию проголосовали около 80% читателей блога Собчак.

Также ведущая порассуждала о коридоре затмений, который в сентябре разлучил очень многие, даже самые крепкие пары.

«Сначала Бакальчуки, затем Бондарчук, потом Шнуров, теперь вот Шаман. А продержаться надо до 2 октября. Это вся моя авторская аналитика на сегодня. Закажу расклад таро», — шутит Кровавая барыня.

Отметим, что сам артист называет слухи о романтической связи с Мизулиной беспочвенными. По словам Дронова, развод с Мартыновой произошел по обоюдному согласию: пара слишком загружена работой и в своем бешеном трудовом ритме просто не смогла сохранить брак.

Ранее Shaman подтвердил развод и его причину в беседе с журналистами.