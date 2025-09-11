Российский военный корреспондент Юрий Котенок в личном блоге резко раскритиковал журналистку Ксению Собчак за публичную прогулку с Алексеем Арестовичем* в Лондоне, пишет Lenta.ru.

Арестович*, внесенный Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов, ранее занимал должность советника главы офиса президента Украины и участвовал в боевых действиях против России в звании подполковника ВСУ. В своем телеграм-канале Котенок напомнил об этом и осудил Собчак за общение с Арестовичем*. Он также расценил ее променад с украинским экс-чиновником как легализацию террора, задав риторический вопрос о допустимости таких контактов.

На видео запечатлела Собчак и Арестовича* во время прогулки под зонтом в британской столице. Съемочная группа, сопровождавшая пару, свидетельствовала о возможном интервью.

Это не первый случай, когда Собчак оказывается в центре скандала из-за взаимодействия с представителями украинской стороны.

Ранее в Париже ведущая сделала замечание местному жителю, выкрикнувшему проукраинский лозунг, расценив его поведение как проявление расизма.

Также стало известно, что Ксения Собчак оскорбилась враньем журналистов после новости о Николаеве.

*Алексей Арестович внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга