«Собчак сейчас по девочкам, а не по мальчикам»: россияне заметили, за кем журналистка следит на ПМЭФ

Журналистка Ксения Собчак обратила внимание на «красивых женщин» на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). О них она высказалась в своих социальных сетях.

Собчак опубликовала фотографии четырех дам с ПМЭФ, сделав им комплимент. Однако до этого она раскритиковала то, как пахнут женщины на форуме.

«На ПМЭФ каждая вторая женщина пахнет Baccarat Rouge 540, купите себе другой парфюм уже, ей Богу», — написала журналистка в Сети.

Пользователи социальных сетей не поняли такое внимание Собчак к женщинам.

«Может, «Кровавая барыня» за собой последит?»; «Сначала раскритиковала, потом похвалила»; «Ждем, что Собчак скажет о мужчинах на форуме»; «Собчак сейчас по девочкам, а не по мальчикам», — порассуждали комментаторы в Сети.

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