«Собчак сейчас по девочкам, а не по мальчикам»: россияне заметили, за кем журналистка следит на ПМЭФ
Собчак понравились красивые женщины на петербургском форуме
Фото: [Социальные сети]
Журналистка Ксения Собчак обратила внимание на «красивых женщин» на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). О них она высказалась в своих социальных сетях.
Собчак опубликовала фотографии четырех дам с ПМЭФ, сделав им комплимент. Однако до этого она раскритиковала то, как пахнут женщины на форуме.
«На ПМЭФ каждая вторая женщина пахнет Baccarat Rouge 540, купите себе другой парфюм уже, ей Богу», — написала журналистка в Сети.
Пользователи социальных сетей не поняли такое внимание Собчак к женщинам.
«Может, «Кровавая барыня» за собой последит?»; «Сначала раскритиковала, потом похвалила»; «Ждем, что Собчак скажет о мужчинах на форуме»; «Собчак сейчас по девочкам, а не по мальчикам», — порассуждали комментаторы в Сети.
Ранее россияне объяснили слова Киркорова о Галкине*.
*Признан Минюстом РФ иноагентом