Собчак возмутилась приговору по делу о вымогательстве у главы «Ростеха»

Ведущая Ксения Собчак призналась, что не ожидала жесткого приговора суда в отношении ее бывших подчиненных. Она выразила надежду на апелляцию по делу о вымогательстве главы «Ростеха» Сергея Чемезова, пишет портал «Дни.ру» .

Ксения Собчак завопила из-за приговора суда в отношении фигурантов дела о вымогательстве. 12 февраля бывшие подчиненные блондинки получили солидные сроки: коммерческий директор холдинга «Осторожно Media» Кирилл Суханов приговорен к 7,5 года колонии, Ариан Романовский и Тамерлан Бигаев получили ровно семь лет вне воли.

Собчак выразила недоумение: по словам ведущей, приговор несправедливый. Она выполнила все договоренности для смягчения решения суда, но, очевидно, это не сошло блондинке с рук.

«Я очень надеюсь на апелляцию. Очень. Не ломайте людям жизнь!», — написала в личном блоге кровавая барыня.

Напомним, что по версии следствия, Суханов и его коллеги вымогали у Чемезова 11 млн рублей. За эту сумму они обещали не публиковать материалы, которые порочат честь и достоинство главы «Ростеха». Однако шантаж не удался, ведь в дело успели вмешаться правоохранители.

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