Известная журналистка Ксения Собчак запустила в своем телеграм-канале опрос по поводу страны, более других подходящей для встречи президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа.

Всем поклонникам Собчак предложено отдать свой голос за один из вариантов, наиболее подходящих для встречи Путина и Трампа: Турцию, Объединенные Арабские Эмираты либо Катар.

«Я голосую за Турцию», — указала она сама.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков подтвердил, что встреча главы Путина и Трампа может состояться уже на следующей неделе. Он отметил, что место для предстоящего саммита уже согласовано, но будет объявлено позднее. Ушаков также прокомментировал предложение о трехсторонней встрече с участием главы киевского режима Владимира Зеленского, заявив, что российская сторона предпочла не давать оценок этой инициативе.