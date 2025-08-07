Собчак выбрала место для встречи Путина и Трампа
Известная журналистка Ксения Собчак запустила в своем телеграм-канале опрос по поводу страны, более других подходящей для встречи президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа.
Всем поклонникам Собчак предложено отдать свой голос за один из вариантов, наиболее подходящих для встречи Путина и Трампа: Турцию, Объединенные Арабские Эмираты либо Катар.
«Я голосую за Турцию», — указала она сама.
Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков подтвердил, что встреча главы Путина и Трампа может состояться уже на следующей неделе. Он отметил, что место для предстоящего саммита уже согласовано, но будет объявлено позднее. Ушаков также прокомментировал предложение о трехсторонней встрече с участием главы киевского режима Владимира Зеленского, заявив, что российская сторона предпочла не давать оценок этой инициативе.