«Собирались забрать женщин в рабство»: двое мужчин пытались захватить остров с помощью бомжей

Двое жителей Техаса — Гэвин Вайсенбург и Таннер Томас, разработали детальный план захвата острова Гонав, расположенного в территориальных водах Гаити.

Согласно материалам следствия, злоумышленники намеревались установить на острове собственный режим и создать систему порабощения местных женщин и детей.

Для реализации своего замысла американцы планировали создать вооруженную группировку из числа бездомных граждан. В их преступные намерения также входило физическое уничтожение всего мужского населения острова.

Отмечается, что мужчины начали изучать креольский язык, закупать огнестрельное оружие и боеприпасы. Томас для получения необходимых военных навыков даже вступил в ряды ВВС США.

ФБР пресекла деятельность преступной группы на стадии активной подготовки к реализации их планов. Установлено, что обвиняемые занимались вербовкой сторонников и детальной разработкой оперативных мероприятий по захвату островной территории.

Федеральная прокуратура предъявила Вайсенбургу и Томасу обвинения в организации преступного заговора с целью совершения расправы над гражданским населением, а также в производстве детской порнографии. За совершенные преступления злоумышленникам грозит пожизненное заключение в федеральной тюрьме.

