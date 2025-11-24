«Собирались забрать женщин в рабство»: двое мужчин пытались захватить остров с помощью бомжей
CBS News: двое техасцев планировали поработить женщин на Гаити с помощью бомжей
Фото: [Подмосковье сегодня/Сгенерировано нейросетью]
В США предотвратили попытку создания незаконного вооруженного формирования, планировавшего осуществить масштабный преступный замысел, передает телеканал CBS News.
Двое жителей Техаса — Гэвин Вайсенбург и Таннер Томас, разработали детальный план захвата острова Гонав, расположенного в территориальных водах Гаити.
Согласно материалам следствия, злоумышленники намеревались установить на острове собственный режим и создать систему порабощения местных женщин и детей.
Для реализации своего замысла американцы планировали создать вооруженную группировку из числа бездомных граждан. В их преступные намерения также входило физическое уничтожение всего мужского населения острова.
Отмечается, что мужчины начали изучать креольский язык, закупать огнестрельное оружие и боеприпасы. Томас для получения необходимых военных навыков даже вступил в ряды ВВС США.
ФБР пресекла деятельность преступной группы на стадии активной подготовки к реализации их планов. Установлено, что обвиняемые занимались вербовкой сторонников и детальной разработкой оперативных мероприятий по захвату островной территории.
Федеральная прокуратура предъявила Вайсенбургу и Томасу обвинения в организации преступного заговора с целью совершения расправы над гражданским населением, а также в производстве детской порнографии. За совершенные преступления злоумышленникам грозит пожизненное заключение в федеральной тюрьме.
