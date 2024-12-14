Собянин: Москва делает все возможное для победы России в СВО

Власти Москвы и столичные жители день за днем по мере возможностей делают все для победы России в проводимой спецоперации на Украине. Об этом в своем Telegram-канале написал мэр столицы Сергей Собянин.

Он подчеркнул, что город оказывает поддержку участникам СВО и фронту.

«Вернувшимся с фронта мы помогаем восстановить здоровье и силы, наладить мирную жизнь, найти работу или новое призвание. Поддерживаем кадровую программу для участников СВО „Время Героев“, — написал Собянин.

Столичный градоначальник отметил, что москвичи ежедневно привозят товары и оборудование на десятки открытых пунктов сбора гуманитарной помощи. После чего волонтеры отвозят все на фронт как в новые, так и приграничные российские территории.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев навестил участников СВО в филиале госпиталя имени Вишневского.