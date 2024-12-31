Собянин: проезд в общественном транспорте в новогоднюю ночь будет бесплатным

Московский транспорт в новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января будет работать без перерыва, проезд будет совершенно бесплатным. Об этом в своем аккаунте в соцсетях напомнил мэр Москвы Сергей Собянин.

Градоначальник уточнил, что с 20 часов вечера 31 декабря бесплатно можно будет проехать на метро, МЦК, наземном городском транспорте и Московском центральном кольце. При этом работа последнего будет продлена до 3.00 ночи по мск.

Что до наземного общественного транспорта, то перевозить пассажиров будут в новогоднюю ночь 18 регулярных ночных маршрутов и 140 наиболее востребованных маршрутов, курсирующих по обыкновению в обычное рабочее время.

Ранее Собянин сообщил о двух новых пересадках на БКЛ, открытых в метро к Новому году.