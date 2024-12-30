Собянин сообщил о двух новых пересадках на БКЛ, открытых в метро к Новому году

В московском метрополитене появились две новые пересадочные станции. Теперь пассажиры могут пересаживаться с линии БКЛ на Калининскую линию на станции «Авиамоторная» и с линии БКЛ на Арбатско-Покровскую линию на станции «Электрозаводская», — сообщил московский мэр Сергей Собянин в своём Telegram-канале.

Как отметил столичный градоначальник, благодаря открытому переходу на «Авиамоторной», который будет действовать по принципу «сухие ноги», путь до одноименной станции Большой кольцевой в обоих направлениях уменьшился почти в четыре раза.

«Кроме того, здесь заработал второй вестибюль на станции БКЛ. Теперь пассажиры смогут попадать на станцию со стороны Авиамоторной и Красноказарменной улиц, которые отделены от метро путями Казанского направления МЖД», — написал Собянин.

В связи с открытием нового перехода на станции «Электрозаводская» жители города смогут экономить в среднем 10 минут в день на пути к метро. Кроме того, в вестибюлях станций станет больше свободного пространства, что сделает передвижение пассажиров более комфортным, отметил мэр Москвы.

«На стены коридора „Электрозаводской“ синей ветки установили горельефы „Путейцы“ и „Работницы Электрозавода“. Они были демонтированы еще в середине ХХ века и считались утраченными», — сообщил Собянин.

Ранее сообщалось, что в Москве открыли три новые станции метро по Троицкой линии.