Собянин рассказал о развитии инфраструктуры в северной части столицы

Москва не стоит на месте. В городе продолжается активное развитие социальной инфраструктуры. Об изменениях в столице рассказал градоначальник Сергей Собянин, опубликовав соответствующую информацию на официальном сайте мэра Москвы. О них также написало издание «Утро.ру» .

Так, например, стало известно, что на территории РГАУ-МСХА им. Тимирязева появится учебно-выставочный комплекс, в котором будет целых четыре павильона.

В Ховрино, что тоже входит в Северный административный округ Москвы, почти завершилось строительство детского сада, а также школы, которые находятся на улице Фестивальная. Подходит к концу работа и над учебным корпусом школы No1474 для старшеклассников.

В районе под названием Аэропорт на улице Константина Симонова появится такой же, только для младших классов и с дошкольным отделением. Там дети смогут заниматься музыкой, спортом, театральным мастерством, а также посещать библиотеку. Несомненно, все это позволяет городу шагать в ногу со временем и отвечать потребностям его жителей.

Ранее мы писали о том, каких успехов Москве удалось достичь в медицинской сфере. Об этом рассказала вице-мэр Москвы по социальным вопросам Анастасия Ракова.