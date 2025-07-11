Собянин сообщил, что метро Москвы планируется интегрировать в города Подмосковья
Собянин: столичный метрополитен держит курс на Подмосковье
Фото: [Реставрация Северного речного вокзала/Медиасток.рф]
В планах у столичных властей нет остановки строительства метро в Москве. Об этом сообщил Сергей Собянин, отвечая на вопрос о перспективах развития метрополитена в столице, в интервью информационному агентству РИА Новости.
Мэр Москвы акцентировал внимание на необходимости дальнейшего развития железнодорожной транспортной системы столицы. В планах — охватить новые районы и микрорайоны, усовершенствовать существующую систему и интегрировать города Московской области.
"Нужно постепенно, спокойно развивать дальше рельсовую транспортную систему Москвы, заходить в новые районы, новые микрорайоны, улучшать действующую систему, интегрировать города Подмосковья", - сказал Собянин.
Глава города подчеркнул, что необходимо подходить к решению проблем комплексно и на постоянной основе.
Ранее Собянин рассказал, когда в метро Москвы появятся беспилотные поезда.