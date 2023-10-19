Собянин сообщил о создании нового производства препаратов

Стало известно, что уже через несколько лет, в 2027 году, предприятие будет введено в эксплуатацию. А в первом квартале следующего за ним года с конвейера должна сойти первая готовая продукция. Мэр столицы рассказал об этой новости на своей личной странице в социальных сетях.

Также сообщается, что этот биотехнологический комплекс концерна «Россиум» будет находиться в Алабушево (село Московской области в России). Там наладят выпуск препаратов, предназначенных для лечения онкологических, а также редких и генетических заболеваний человека, о чем пишет gazetametro.ru.

Еще одной хорошей новостью стало то, что при производстве получится закрыть «потребность в отечественных онкологических препаратах больше чем на 80%». А это сыграет только на руку в процессе импортозамещения. Таким же образом значительный рост в развитии получит технологический суверенитет страны.

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