Собянин уволил главу Департамента ЖКХ Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин назначил нового руководителя департамента жилищно-коммунального хозяйства столицы, освободив с этой должности Вячеслава Торсунова. Глава столицы подписал распоряжение об увольнении.

Новым главой департамента станет Раис Чигликов. На должность его назначат до окончания полномочий градоначальника. До новой должности он более десяти лет являлся первым заместителем руководителя столичного ГБУ «Автомобильные дороги».

«Освободить Торсунова Вячеслава Юрьевича от замещаемой должности руководителя департамента жилищно-коммунального хозяйства города Москвы и уволить с государственной гражданской службы города Москвы 24 декабря 2024 года по собственной инициативе», — говорится в документе на сайте mos.ru.

Напомним, что Вячеслав Торсунов являлся руководителем Департамента ЖКХ Москвы с 2021 года. За год до этого его назначали наместо первого замгендиректора Фонда капремонта многоквартирных домов столицы.

Ранее сообщалось, что Собянин высказался о поддержке СВО со стороны Москвы.