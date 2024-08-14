Собянин: в Курскую область из столицы доставят 300 тонн продуктов

Из Москвы для помощи жителям Курской области доставят более 300 тонн продуктов, одежды, средств личной гигиены и товаров первой необходимости. Об этом в среду, 14 августа, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Собянин также подчеркнул, что московские врачи оказывают медицинскую помощь жителям Курской области, как в столичных больницах и стационарах, так и непосредственно в самом приграничном регионе.

«Будем и дальше поддерживать жителей Курской области всем необходимым», — добавил мэр Москвы.

Правительство РФ для помощи жителям региона обещает выплатить по 25 тысяч всем пострадавшим единовременно.

При этом в данный момент основные силы ВСУ под Курском сдерживают российские военные, большая часть армии противника уничтожена. Об этом заявил командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов в эфире Первого канала.

Ранее сообщалось о том, что в Московскую область доставили 940 человек из Курской области, их поселили в пункты временного размещения.