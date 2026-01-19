Собянин вручил журналистскую премию за освещение культурной жизни Москвы

Специальный корреспондент отдела культуры и социальной политики газеты «Аргументы и факты» ( aif.ru ) Ольга Шаблинская стала лауреатом премии мэра Москвы в области журналистики. Награду за лучшие работы 2025 года ей вручил столичный градоначальник Сергей Собянин.

Журналистка отмечена за многолетний вклад в освещение культурной жизни Москвы. Премия, присуждаемая с 2001 года, является признанием социальной значимости и таланта авторов, создающих материалы о столице и ее жителях.

Ольга Шаблинская работает в штате издания с 1999 года. Ее профессиональный путь неоднократно отмечался различными наградами. Как потомственный журналист, она сосредоточена на создании объективного и яркого медиаобраза города, уделяя внимание театрам, музеям, фестивалям и людям, которые формируют культурное пространство мегаполиса.

Награждение сотрудника крупного федерального издания подчеркивает важность системной и качественной работы по освещению локальной, в данном случае столичной, повестки. Для профессионального сообщества это сигнал о востребованности глубоких, а не репортажных материалов, посвященных культурной и социальной сфере. Лауреатский статус подтверждает, что экспертные знания в конкретной тематике (культура) и долгосрочная работа над темой получают высокую оценку на уровне городских властей.

