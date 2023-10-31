Собянин заявил, что Москва подготовила историческое цифровое шоу для выставки-форума «Россия»

Для этого будет задействовано интерактивное пространство. К слову, ожидается еще кое-что интересно, о чем также пишет агентство «РИА Новости» .

Сергей Собянин опубликовал на своей странице в социальных сетях новую запись. Там градоначальник сообщил, что Москва представит для посетителей выставки цифровое шоу об истории и развитии столицы. Зрителям покажут и расскажут, «как город превращался в современный мегаполис».

Напомним, Международная выставка-форум состоится уже совсем скоро. С четвертого ноября желающие могут посетить ВДНХ в Москве для того, чтобы познакомиться с экспозициями других регионов и не только.

Но столица России не собирается просто показать, чего ей удалось достичь. Вместе с презентациями проектов она «поделится опытом с регионами».

В Московской области каждый день происходят позитивные перемены. Сфера спорта и активного отдыха — не исключение. Что изменилось к лучшему в нашем регионе за последнее время — в материале «Подмосковье сегодня».