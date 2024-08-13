Собянин заявил, что на СВО отправятся еще 23 тысячи добровольцев из Москвы

В этом году на СВО на добровольных началах отправятся еще 23 тысячи жителей столицы. Об этом во вторник, 13 августа, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на форуме «Территория смыслов». Его цитируют корреспонденты РИА Новости.

«В мобилизацию ушло 22 тысячи, в первую волну контрактации — 21, и в этом году во вторую волну уйдет еще 23 тысячи человек», — констатировал Сергей Собянин.

Мэр отдельно отметил, что москвичи активнее всех принимают участие в СВО — регион лидирует по количеству контрактников, отправившихся в зону военной операции.

Также Сергей Собянин заявил, что львиная доля раненых военных проходит лечение в московских реабилитационных центрах.

23 июля мэр Москвы подписал указ об увеличении выплат для военных, принятых на службу городским пунктом отбора на военную службу, до 1,9 млн рублей единовременно.

По официальным данным на июль этого года, почти 200 тысяч россиян служат на СВО по контракту с Минобороны РФ. Ежедневно в ряды военных вступает почти тысяча человек.

Ранее сообщалось о том, что Сергей Собянин открыл новое здание Первого апелляционного суда общей юрисдикции в районе Очаково-Матвеевское.