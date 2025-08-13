Собрал «футбольную команду»: дизайнер Лебедев стал отцом в 11-й раз

Российский дизайнер и блогер Артемий Лебедев в одиннадцатый раз стал отцом, пишет Mash. Называть имя девочки он отказался.

По данным источника, 12 августа около 22:00 мск в одном из элитных роддомов Москвы на свет появилась его дочь. Девочка родилась с весом 4050 грамм и ростом 53 см. 50-летний дизайнер лично присутствовал при родах.

Это уже 11-й ребенок Лебедева — у него пять дочерей и шесть сыновей от шести разных женщин. Самому старшему ребенку блогера 24 года, самому младшему— всего день.

Последней официальной женой блогера была дизайнер Алена Иванова (Лебедева), родившая ему шестерых детей, однако в 2024 году пара развелась.

Лебедев крайне редко публично обсуждает свою личную жизнь. Судя по недавним интервью блогера, новых браков он не планирует. Дизайнер также отмечал, что состоит в новых отношениях. Имя спутницы он не называл.

