Собственники жилья могут оспорить некоторые позиции в ежемесячных квитанциях за ЖКУ
Добро.Медиа: жильцы вправе отказаться от ЖКУ, которыми они не пользуются
Фото: [Квитанции за коммунальные услуги в Московской области/Медиасток.рф]
Собственники квартир в многоквартирных домах имеют право не оплачивать некоторые позиции в квитанциях за жилищно-коммунальные услуги. Обязательные платежи определены статьей 154 Жилищного кодекса Российской Федерации, сообщает Добро.Медиа.
К обязательным относятся платежи за содержание и управление многоквартирным домом, капитальный ремонт, холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, отопление и газоснабжение.
Услуги, не входящие в обязательный перечень, могут быть включены в счет только при наличии согласия собственника. Без подтверждения использования таких услуг управляющая компания не имеет права вносить их в платежный документ.
К дополнительным, необязательным пунктам могут относиться установка и обслуживание шлагбаумов, систем контроля доступа, домофонов, видеонаблюдения, страхование жилья, а также содержание дополнительного персонала.
При обнаружении в едином платежном документе незаконных сборов собственник может обратиться с жалобой в Государственную жилищную инспекцию.
