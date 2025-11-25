Собственники жилья могут оспорить некоторые позиции в ежемесячных квитанциях за ЖКУ

Фото: [ Квитанции за коммунальные услуги в Московской области/Медиасток.рф ]

Собственники квартир в многоквартирных домах имеют право не оплачивать некоторые позиции в квитанциях за жилищно-коммунальные услуги. Обязательные платежи определены статьей 154 Жилищного кодекса Российской Федерации, сообщает Добро.Медиа .

К обязательным относятся платежи за содержание и управление многоквартирным домом, капитальный ремонт, холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, отопление и газоснабжение.

Услуги, не входящие в обязательный перечень, могут быть включены в счет только при наличии согласия собственника. Без подтверждения использования таких услуг управляющая компания не имеет права вносить их в платежный документ.

К дополнительным, необязательным пунктам могут относиться установка и обслуживание шлагбаумов, систем контроля доступа, домофонов, видеонаблюдения, страхование жилья, а также содержание дополнительного персонала.

При обнаружении в едином платежном документе незаконных сборов собственник может обратиться с жалобой в Государственную жилищную инспекцию.

