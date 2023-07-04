Собственников земли в Подмосковье заставят заплатить за использование не по целевому назначению

Собственникам восьмидесяти четырех тысяч участков в Подмосковье повысят земельный налог в связи с неиспользованием по целевому назначению. Об этом заявили региональном Министерстве имущественных отношений.

Напоминаем, что если земельный участок не используется по целевому назначению, то налогоплательщик теряет право на применение пониженной налоговой ставки в размере 0,3%, и налогообложение его участка осуществляется по ставке 1,5%. Так, в прошлом году в местные бюджеты по начислению земельного налога с повышенной ставкой поступило 3,2 миллиарда рублей.

Ранее стало известно, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев провел встречу с заместителем начальника Управления Президента РФ по работе с обращениями граждан и организаций Алексеем Михеевым.