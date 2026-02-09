Событие для тех, кому за 40: найдено простое решение для замедления старения

Согласно полученным данным, он приходится на 35 лет, после чего организм вступает в фазу постепенного естественного снижения физической формы. Как пояснила Вестерстол, этот процесс включает прогрессирующее уменьшение объема и силы мускулатуры, которое продолжается независимо от уровня физической активности человека. Наиболее заметные проявления, такие как значительное ограничение подвижности, могут наблюдаться у некоторых людей после 60 лет. Однако исследование также выявило позитивный эффект от физических упражнений, начатых в зрелом возрасте.

По словам специалиста, таким людям удается улучшить свои физические возможности примерно на 10% по сравнению с теми, кто ведет малоподвижный образ жизни.

