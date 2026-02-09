Событие для тех, кому за 40: найдено простое решение для замедления старения
Врач Вестерстол: спорт и любая активность замедляет старение на 10 процентов
Фото: [Поздравление пенсионерки Раисы Бакутиной с 95-летием/Медиасток.рф]
Проведенное исследование под руководством преподавателя Каролинского института в Швеции Марии Вестерстол позволило определить возрастной пик физического здоровья человека. Результаты ее исследования опубликовало издание Science Alert, передает Лента.ру.
Согласно полученным данным, он приходится на 35 лет, после чего организм вступает в фазу постепенного естественного снижения физической формы. Как пояснила Вестерстол, этот процесс включает прогрессирующее уменьшение объема и силы мускулатуры, которое продолжается независимо от уровня физической активности человека. Наиболее заметные проявления, такие как значительное ограничение подвижности, могут наблюдаться у некоторых людей после 60 лет. Однако исследование также выявило позитивный эффект от физических упражнений, начатых в зрелом возрасте.
По словам специалиста, таким людям удается улучшить свои физические возможности примерно на 10% по сравнению с теми, кто ведет малоподвижный образ жизни.
