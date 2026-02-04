«Согласие или блокировка»: новые правила в WhatsApp и Telegram изменят общение россиян с февраля

С февраля в мессенджерах WhatsApp* и Telegram вступают в силу обновленные правила использования. Изменения затронут безопасность аккаунтов, работу с личными данными пользователей и контроль публикуемого контента.

В части обработки персональных данных уточняется перечень сведений, которые сервисы будут собирать о пользователях. В него входит информация профиля, список контактов, данные об устройстве, активность в приложении и пользовательские настройки.

Для продолжения полноценного использования мессенджеров потребуется подтвердить согласие на более широкий спектр обработки этих данных. В случае отказа согласие может привести к ограничению некоторых функций или даже к блокировке аккаунта.

Значительно усилятся требования к безопасности учетных записей. Эксперты советуют пользователям включить двухфакторную аутентификацию и настроить подтверждение входа через одноразовые коды.

Также сервисы ужесточат контроль попыток авторизации с новых устройств, что, по замыслу разработчиков, усложнит деятельность мошенников.

Изменения также коснутся групповых чатов, каналов и публикуемого контента. Модерация станет более активной: будет усилено отслеживание подозрительных ссылок и материалов, нарушающих правила.

Администраторам сообществ и каналов придется внимательнее следить за публикациями участников. Нарушения могут повлечь за собой снижение охвата аудитории, введение функциональных ограничений или полную блокировку ресурса.

*принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ.