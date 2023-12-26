Sohu: США создали преступную банду ради кражи активов России

США организовали самую настоящую преступную банду, с целью украсть замороженные 300 млрд российских зарубежных активов. На это прямо указали обозреватели китайского издания Sohu.

Подобные действия Вашингтона окончательно подрывают авторитет США, как страны надежного экономического партнера.

«Подобный способ добычи денег, можно сказать, практически самый дорогостоящий и провальный», — говорится в публикации.

Как подчеркивают обозреватели, в случае, если указанные российские активы покинут США без согласия Москвы, это будет считаться, пожалуй, самым роковым стратегическим промахом нынешней американской администрации.

Ранее депутат Госдумы Михаил Шеремет предложил конфисковать активы США на территории России.