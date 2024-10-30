Союз потребителей РФ объяснил, как россиянин купил ноутбуки Apple по 369 рублей

Председатель Союза потребителей России Алексей Койтов рассказал, как россиянину удалось купить три ноутбука MacBook Pro 14 за 1107 рублей. Об этом пишет RT .

369 рублей за один ноутбук от Apple: такое заманчивое предложение нашел на популярном маркетплейсе россиянин. Все три он заказал, оплатил и стал дожидаться заветной техники. Однако продавец так ничего и не выслал. Тогда мужчина обратился в суд и выиграл, а также добился предоставления товара на общую сумму в 1107 рублей.

Койтов объяснил, что по закону все верно, хотя с моральной точки зрения могут возникать сомнения.

«То есть если человек понимает, что это какая-то ошибка или глюк в системе... Если кто-то скажет, что это некрасиво, неэтично и неправильно с точки зрения его личного морально-нравственного восприятия ситуации, то это не отменяет тот факт, что по закону это правильно, то есть нет злоупотребления. У нас есть понятие злоупотребления правом — оно предполагается тогда, когда человек умышленно причиняет вред другому лицу», — заявил эксперт.

В случае, если бы россиянин смог найти лазейку и самостоятельно подкрутить цифры, это бы уже было злоупотреблением правом.

Отметим, что рыночная стоимость MacBook Pro 14 около 600 тыс. рублей. В процессе разбирательств продавец заявлял, что не предоставит технику, так как это ошибка, а в наличии у них таких ноутбуков нет. Однако адвокат мужчины доказал обратное.

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