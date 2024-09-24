«Союзмультфильм» заявил об исключительной лицензии на «Ежика в тумане» после обвинений режиссера

Киностудия «Союзмультфильм» обладает исключительной лицензией на всемирно известный анимационный фильм «Ежик в тумане». Это позволяет использовать персонажей без ограничений, в том числе для производства и продажи сопутствующих товаров. Об этом сообщил ТАСС, ссылаясь на пресс-службу киностудии.

Ранее режиссер Юрий Норштейн, автор «Ежика в тумане», обвинял Центральный банк России в использовании этого персонажа без разрешения. Студия «Союзмультфильм» консолидировала права на культовый мультфильм с 2017 года, упорядочив правовое поле. В настоящее время она ведет активную работу по сохранению наследия советской анимации, организуя выставки, лекции и показы.

В октябре планируется повторный прокат фильмов «Ежик в тумане» и «Сказка сказок». Кроме того, создан благотворительный фонд поддержки анимации.

Накануне Центробанк выпустил памятные монеты, посвященные мультфильму «Ежик в тумане».