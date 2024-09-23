Центробанк выпустил памятные монеты, посвященные мультфильму «Ежик в тумане»

В понедельник, 23 сентября, ЦБ ввел в обращение памятные монеты, посвященные одному из самых известных советских мультипликационных фильмов режиссера Юрия Норштейна. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В тираж входит монета номиналом 3 рубля и две номиналом 25 рублей. Они изготовлены из различных металлов: серебра, стали с никелевым покрытием и медно-никелевого сплава с цветным покрытием. Монеты имеют форму круга с рельефным изображением Государственного герба РФ и надписями.

Тираж серебряной монеты составляет 7 тыс. экземпляров, а для монет из стали с никелевым покрытием и медно-никелевого сплава – 1 млн штук суммарно. Они могут применяться в качестве платежного средства на территории России.

«Ежик в тумане» – это культовый мультфильм, на котором выросло не одно поколение детей. Его сняли в 1975 году, и с того момента он получил множество международных наград, в том числе приз на фестивале в Токио в 2003 году. Там его признали лучшим мультфильмом всех времен и народов.

Ранее сообщалось, что «Вкусвилл» получил права на использование образов героев произведений Чуковского. Сказочных героев можно увидеть на упаковках сладостей, напитков и прочей продукции для детей.