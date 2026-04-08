Сокол, а теперь селезень: гаражи Балашихи стали принимать самых неожиданных гостей

Нетипичную картину наблюдали жители Балашихи в одном из гаражных кооперативов. Очевидцы запечатлели, как селезень увлеченно исследует крыши местных гаражей. По предположениям наблюдателей, пернатый искал свою «потерявшуюся» подругу.

Автор видео, Виктория, рассказала REGIONS, что в этом гаражном кооперативе необычные гости — не редкость. Неделей ранее здесь был замечен сокол. Однако, в отличие от хищной птицы, чье появление в городе можно объяснить охотой, селезень на крыше вызвал больше вопросов.

Ситуацию прокомментировала биолог и натуралист Екатерина Авсеева. Специалист отметила, что в настоящее время у крякв, обитающих в Подмосковье, самый ответственный период — брачный. По словам биолога, пары, образовавшиеся осенью или зимой, сейчас активно обустраивают гнезда. К середине апреля самка должна сесть на кладку. Поэтому селезень обычно не расстается с партнершей: он помогает строить гнездо и охраняет территорию. Покидает самку он только после того, как утка садится на кладку — его яркое оперение, как пояснила Авсеева, может выдать местонахождение гнезда.

Эксперт подтвердила, что версия о поиске «второй половины» для одинокого селезня вполне реальна. По статистике, самцов у крякв всегда больше, что обеспечивает здоровую конкуренцию и способствует выживаемости вида. Из-за этого некоторые селезни действительно могут остаться без пары.

Менее вероятной, по мнению биолога, выглядит версия о поиске строительных материалов для гнезда. Как правило, все необходимое для его обустройства находится в непосредственной близости от водоемов, где обитают утки. Таким образом, загадочное появление селезня на крышах гаражей, скорее всего, связано либо с личными «семейными» обстоятельствами, либо объясняется другими причинами, вынудившими его покинуть привычные места обитания.

